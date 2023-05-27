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فيديو يحبس الأنفاس.. فتح باب طائرة في الجو يثير ذعرا

السبت 27 مايو 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يحبس الأنفاس.. فتح باب طائرة في الجو يثير ذعرا



وكالات

تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية نقلا عن قطاع الطيران، الجمعة، أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران آسيانا التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، تعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.

ووفقا لمقطع فيديو يصور تلك اللحظة، دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب.

ولم يتعرض الركاب البالغ عددهم 194 شخصا لأذى، بينما نقل الذين تعرضوا لصعوبة في التنفس إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، ولم يتعرض أحد لفقدان الوعي.

#فتح باب طائرة كوريا

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