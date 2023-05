فيديو يحبس الأنفاس.. فتح باب طائرة في الجو يثير ذعرا

تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية نقلا عن قطاع الطيران، الجمعة، أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران آسيانا التي غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، تعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرق كوريا في الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم.

Police detained a 33-year-old man on suspicions of pulling the door lever on a Asiana A-321 from Jeju - Daegu ????

