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المعلمة عبير قنيبي تفوز بجائزة "خليفة" على مستوى الوطن العربي

السبت 27 مايو 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعلمة عبير قنيبي تفوز بجائزة "خليفة" على مستوى الوطن العربي



رام الله/سما/

 أعلن، اليوم السبت، عن فوز المعلمة عبير قنيبي بجائزة خليفة التربوية ضمن فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال فعالية أقيمت في دولة الإمارات.

وهنأ وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، المعلمة قنيبي على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن المعلم الفلسطيني ورغم الظروف والتحديات التي يمرّ بها، إلا أنه مستمر في تسجيل التميز في مختلف المحافل المحلية والدولية، متمنياً للمعلمة التوفيق وتحقيق إنجازات جديدة.

يذكر أن المعلمة قنيبي سبق وفازت بلقب معلم فلسطين ضمن المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وهي تدرس مبحث الرياضيات في مدرسة بنات وداد ناصر الدين الثانوية من مديرية الخليل.

تهدف جائزة خليفة التربوية لدعم المؤسسات التعليمية والتربوية، وزيادة الإبداع فيها، ونشر ثقافة الإبداع ولا يقتصر منحها للمؤسسات التعليمية في الإمارات فقط بل وتشمل الوطن العربي، حيث تكرم جهود العاملين في المؤسسات التعليمية لمساهماتهم في مختلف مجالات التعليم، بما فيها التعليم العام وتعليم أصحاب الهمم والتعليم العالي.

#الامارات #عبير قنيبي

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