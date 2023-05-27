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تنفيذية منظمة التحرير تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع الأونروا حول مطالب العاملين

السبت 27 مايو 2023 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنفيذية منظمة التحرير تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع الأونروا حول مطالب العاملين



رام الله/سما/

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها شكلت لجنة من بين أعضائها لرفع مستوى الحوار مع المفوض العام للأنروا فليب لازاريني، ووجهت له رسالة بهذه الخصوص لمعالجة كافة القضايا التي تخص مستقبل عمل "الأونروا" والاحتجاجات المستمرة منذ حوالي ثلاثة اشهر وانعكاس ذلك على الخدمات بالمخيمات والوضع المعيشي فيها.

وشددت اللجنة عقب اجتماع لها، اليوم السبت، خصص لمتابعة الاوضاع في المخيمات الفلسطينية، والوضع في وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على عدالة الاحتجاجات المطلبية باعتبار ذلك حق من الحقوق النقابية الديمقراطية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية، والقوانين الفلسطينية السارية في دولة فلسطين باعتبارها دولة مضيفة كسائر الدول المضيفة.

وأكدت مواصلة العمل مع اللجان الشعبية، ولجان الخدمات، واتحاد العاملين في "الاونروا" لمعالجة تداعيات الازمة الحالية مع ادارة الأونروا ومستقبلها في ظل الظروف والتهديدات بتقليص التمويل عنها.

ولفتت اللجنة التنفيذية إلى مسؤوليتها المباشرة والكاملة عن اوضاع شعبنا والمخيمات في الوطن وبلدان اللجوء والشتات، ومتابعتها لوضع الأونروا وأزمة التمويل التي تواجهها، وتراجع الخدمات التي تقدمها لأبناء شعبنا ولمجتمعات اللاجئين، مشددة على البعد السياسي لدور الاونروا باعتبارها الشاهد الحي على النكبة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ خمسة وسبعين عاما.

#اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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