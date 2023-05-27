"إسرائيل" تحترق بفعل حالة الطقس والجيش يفحص إطلاق "بالونات" من غزة (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

نشبت عشرات الحرائق منذ ساعات صباح اليوم، السبت، بفعل حالة الطقس السائدة في "إسرائيل"، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن باستثناء تسجيل أضرار في المناطق التي اشتعلت بها النيران.

ووفقا لمعطيات سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن 120 حريقا نشب في مناطق مفتوحة بالبلاد منذ صباح اليوم.



وأشارت سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والضفة الغربية والقدس والمركز والجنوب.

وفي طرعان، نشب حريق في منطقة جبلية ما استدعى مروحيات لمساندة طواقم الإطفاء على إخماد الحريق.



وفي المزرعة، شبّ حريق في منطقة وعرية بمحاذاة منازل مأهولة، إذ جرى إخلاء منازل قريبة بعد انتشار الدخان إليها وخشية امتداد ألسنة النار نحوها.

وفي الجنوب، اندلع حريق كبير في منطقة أشواك وعرية، إذ عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ في المكان بعدما اتضح وجود متنزهين تركوا سياراتهم ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى احتراق سيارتين.

وأفادت القناة "13" العبرية، بأن حريقا كبيرا اندلع بين مستوطنتي "زيكيم وكارميا" شمال قطاع غزة، واشتعال النيران في سيارتين.

وأشارت إلى أن "شرطة الاحتلال تعمل على إخلاء المتنزهين قرب محمية كرميا شمال قطاع غزة، بعد اندلاع حريق كبير، وعدم قدرة أطقم الدفاع المدني السيطرة عليه.

وأفادت صحيفة هآرتس بانلاع حريق آخر اندلع بالقرب من موشاف تسور موشيه في هشارون - ويجري إخلاء منازل سبب حريق اندلع قرب عكا".

وذكرت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق بمستوطنة بيت ريمون في الجليل.

من جانبها، قالت قناة كان العبرية، إن فرق الإطفاء تعاملت منذ صباح اليوم مع 75 حريقا، 5 منها هائلة.



وأشار التحقيق إلى أن إشعال النيران من قبل مجموعات في المكان، ما أدى إلى انتشار الحريق فيما تعمل طواقم الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في ظل الأحوال الجوية الحارة والجافة التي تسود البلاد.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،مساء اليوم أن الجيش الإسرائيلي يفحص أنباء عن إطلاق بالونات حارقة من غزة، مشيرة إلى أنه لم يُعثر على أي منها في الغلاف".

وطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي كانت أعلى من المعدل السنوي بنحو سبع درجات مئوية، وساد خلال النهار جوا خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجاف في الوقت ذاته، وكان الجو حارا جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. فيما تنخفض الحرارة ليلا بشكل كبير مع بقائها مرتفعة نسبيا.

ويوم غد الاحد، يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا إلى حد كبير خماسيني أحيانا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. ليلا تنكسر الأجواء الحارة والجافة ويصبح الجو لطيفا ومنعشا.