فلسطين تشارك ببطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية

رام الله/سما/

سُحبت، اليوم السبت، قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي تستضيفها الرياض في 1 و2 حزيران المقبل، بمشاركة فلسطين.

وأسفرت القرعة، التي تم نقلها مباشرةً عبر قناة الاتحاد على يوتيوب، عن توزيع المنتخبات الـ6 المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت الأولى: السعودية وقطر وفلسطين، فيما جاءت منتخبات الكويت وعمان ولبنان ضمن المجموعة الثانية.

وتم الاعتماد خلال القرعة على التصنيف الدولي الأخير، لتوزيع المنتخبات المشاركة على 3 مستويات، بحيث ضم المستوى الأول: السعودية والكويت، والثاني: قطر وعمان، والثالث: لبنان وفلسطين.

وتأتي البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي، وخلال أيام فيفا المعتمدة لكرة القدم الإلكترونية، وتُلعب بنظام (2 ضد 2) وعلى منصة (PlayStation)، بواقع 4 لاعبين في كل منتخب.

ويقام دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، كما هو الأمر في الدورين قبل النهائي والنهائي، لضمان مبدأ العدالة وخوض المنتخبات المشاركة أكبر عدد ممكن من المباريات.

يشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة كانت أقيمت في نيسان/ عام 2021 وعبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) بسبب جائحة كورونا، وظفر المنتخب السعودي بلقبها، وحل المنتخب الإماراتي بالمركز الثاني، والكويتي ثالثاً والقطري رابعاً.

وبالمقابل، جرت النسخة الثانية في تموز/ يوليو 2021، وعن بعد وتمكن المنتخب الكويتي من حسم اللقب لصالحه، وحل المنتخب السعودي ثانياً، فيما جاء الإماراتي والقطري بالمركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويحمل المنتخب السعودي لقب النسخة الثالثة التي أقيمت وجاهياً في الكويت شهر أيار 2022، وبالمقابل حل المنتخب القطري ثانياً والكويتي ثالثاً واللبناني رابعاً.