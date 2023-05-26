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الإمارات تدعو نتنياهو وهرتسوغ لحضور مؤتمر "COP28" بدبي

السبت 27 مايو 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعو نتنياهو وهرتسوغ لحضور مؤتمر "COP28" بدبي



أبو ظبي/سما/

 بعث قادة الإمارات، السبت، دعوتين، إلى كل من الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بالإمارات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة، إن "الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعث رسالة خطية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".


وتسلم الرئيس الإسرائيلي، الرسالة خلال استقباله محمد محمود آل خاجه، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، بحسب (وام).

وأضافت الوكالة أن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسل دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28"، وسلم الدعوة إلى نتنياهو، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل.

#محمد بن زايد

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