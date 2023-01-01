رئيس وزراء غرينادا: سنعمل على تعزيز التعاون مع فلسطين

سان جورج/سما/

قال رئيس وزراء غرينادا ديمون ميتشيل، إن غرينادا وفلسطين تربطهما علاقة صداقة منذ فترة طويلة، ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها على المستويين الرسمي والشعبي بما يخدم الدولتين.

وأضاف رئيس وزراء غرينادا في حفل تكريم نظمته وزارة خارجية بلاده مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التعاون الطبي الذي تنفذه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في العاصمة سان جورج، بحضور وزير الخارجية جوزيف اندال، وأعضاء من البرلمان، ومسؤولي القطاع الصحي وممثلي وسائل الاعلام وفرق العمل ووفد دولة فلسطين، "يشرفني التواجد معكم اليوم، وأعبر لكم عن امتنانا العميق، وأشكركم على حضوركم الى غرينادا رغم التحديات التي تعيشونها، الا أنكم تحملتم المسؤولية والعناء لدعم اخواتكم واخوانكم في هذه الجهة البعيدة من العالم وهذه شهادة تعكس قيمكم واهتمامكم في تعزيز روابط الصداقة مع غرينادا".

وقال: "أنا على قناعة أن هذه ليست الا بداية التعاون وسنستمر في العمل سوياً وهناك خططا مشتركة سنعمل عليها، ونتمنى وصول وفود أخرى من فلسطين إلى غرينادا في القريب العاجل".

بدوره، عبر وزير الخارجية جوزيف اندال، عن سعادته وامتنانه وشكره العميق للوقت، والجهد، والخبرة، والتجربة التي قدمها وفد دولة فلسطين وانجازهم لهذا العمل الانساني الذي يعكس طيبةً ونبل الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة فلسطين، أكد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام بيكا، السفير عماد الزهيري، استعداد فلسطين للمضي قدماً في تعزيز العلاقة الثنائية بما يترجم عملياً اهتمامات الطرفين وأولوياتهما بالتماشي وتوجيهات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وبما يمكن من تنفيذ اتفاقيات التعاون التي وقعت عليها السفيرة ليندا صبح مع المسؤولين الحكوميين في غرينادا قبل عدة أشهر.