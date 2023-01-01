مسؤول أمريكي: "إسرائيل لم تستوفِ بعد متطلبات الإعفاء من التأشيرة"

واشنطن / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية أن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قد صرح لشبكة العربية بأن إسرائيل لم تفِ بعد بمتطلبات الإعفاء من التأشيرة للبلاد.

وبحسب المصدر الأمريكي فإن السبب الرئيسي لذلك هو رفض إسرائيل السماح بالمرور الحر للفلسطينيين الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أن هناك خطوة أخرى على طريق الإعفاء من التأشيرة حيث تمت الموافقة الإسرائيلية على القانون الذي سيمنح الولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة بيانات بصمات الأصابع

وقالت إنه تم التوصل إلى خطوة مهمة على طريق إعفاء الولايات المتحدة من التأشيرة حيث تعمل الإدارة الأمريكية مع إسرائيل للوفاء بالمطالب، مثل منح الامتيازات المتبادلة لجميع المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الأمريكيون الفلسطينيون، للسفر إلى إسرائيل أو عبرها.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية ان هذا يشمل الفلسطينيين الأمريكيين في سجل السكان الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل عملت مؤخرًا كثيرًا على هذه القضية، في محاولة للحصول على إعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، والذي سيسمح للإسرائيليين بالقدوم إلى البلاد لأغراض السياحة أو الأعمال، والبقاء هناك لمدة 90 يومًا دون الحاجة إلى ذلك.