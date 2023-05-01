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التعليم بغزة تعلن بدء ترتيب الأمور المتعلقة بالمقابلات للوظائف التعليمية

السبت 27 مايو 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تعلن بدء ترتيب الأمور المتعلقة بالمقابلات للوظائف التعليمية



غزة / سما /

قال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم في غزة رائد صالحية، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد البدء في المقابلات الشخصية للناجحين في الامتحان التحريري للوظائف التعليمية للعام الجاري 2023.

جاء ذلك، تعقيبًا على تساؤلات الناجحين في الامتحان التحريري للوظائف التعليمية عن العام الجاري 2023، في قطاع غزة، حول موعد بدء المقابلات الشخصية لهم.

وذكر في تصريح صحفي له اليوم السبت: إن "وزارة التربية والتعليم تعمل على ترتيب بعض الأمور المتعلقة بالأمر والتي تسبق عادةً البدء في المقابلات للناجحين”.

وأضاف: “نحن بصدد الانتهاء من بعض الأمور الفنية لتحديد موعد البدء في المقابلات الشخصية للناجحين”، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين المقبلين ستتضح الأمور أكثر بخصوص تحديد موعد المقابلات للمتقدمين الناجحين.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، نشرت الخميس الماضي نموذجًا للأوراق المطلوبة للمرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية للعام 2023.

ودعت التعليم المتقدمين إلى ضرورة تعبئة النموذج الخاصة باستلام الأوراق المطلوبة في المديرية من قبل المرشح نفسه وفق الموعد المحدد.

وفيما الأوراق المطلوبة بحسب ما نشرته وزارة التربية والتعليم والتي جاءت على النحو الآتي:

 

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