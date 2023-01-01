انطلاق فعاليات مؤتمر "فلسطيني أوروبا" في السويد

مالمو / سما /

ينطلق اليوم السبت في مدينة مالمو السويدية مؤتمر فلسطينيي أوروبا في الدورة العشرين له، حيث يعتبر من أكبر التجمعات السنوية للفلسطينيين في القارة الأوروبية

ويشارك في المؤتمر الآلاف من فلسطينيي أوروبا بمختلف توجهاتهم، وعدد من النواب في البرلمانات السويدية والإيطالية والأيرلندية، إضافة إلى ممثلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب البيئة في السويد، إلى جانب عدد من الكتاب السويديين، وأعضاء في مجالس البلديات هناك.

ويحضره جمع غفير من السياسيين والناشطين السويديين والأوروبيين والشخصيات الفاعلة في الشأن الحقوقي والإعلامي والاقتصادي والفني والثقافي من أوروبا والعالم.

بعد 20 عاما من تنظيم هذا المؤتمر اختار المنظمون شعارا يؤكد على الهدف الأساسي لتنظيمه منذ عقدين من الزمان، وهو المرافعة من أجل حق العودة تحت عنوان "75 عاما.. وإنا لعائدون"، ومن المقرر انعقاد المؤتمر يوم 27 مايو/أيار الجاري.

ويعود المؤتمر للانعقاد بشكل مباشر بعد 3 سنوات من التوقف بسبب جائحة كورونا، وهو ما يجعل المنظمين يعولون على حضور جماهيري كبير يفوق 18 ألف شخص، وهو العدد الذي تم تسجيله في آخر مؤتمر قبل الجائحة.

وستُعقد خلال فعاليات المؤتمر تسعة مؤتمرات موازية، أهمها، مؤتمر المرأة الفلسطينية في أوروبا، ومؤتمر الشباب الفلسطيني، موضحًا أنّ المؤتمر سيحتوي على معرض للأسرى، إلى جانب منصة خاصة لتكريم شهود النكبة وصُناع العودة في أوروبا.

كما ستعقد على هامش المؤتمر فعاليات وورش عمل ومهرجانات باللغات العربية والسويدية والإنجليزية بهدف تسليط الضوء على كافة القضايا الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى فعاليات فنية، ومعارض تراثية، وأسواق، وفقًا لمنظمي المؤتمر.

وأوضح رئيس (مؤتمر فلسطينيي أوروبا) أمين أبوراشد، أنّ المؤتمر، الذي عُقد على مدار عقدين من الزمن، يشارك فيه سنويًا الآلاف من فلسطينيي أوروبا بمختلف توجهاتهم، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر جاب كبرى العواصم والمدن الأوروبية تحت راية فلسطين.

وبيّن أنّ المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار (75 عامًا وإنا لعائدون)، جاء ليؤكد "حقنا في العودة إلى فلسطين كلّ فلسطين".

ودعا أبو راشد أبناء شعبنا الفلسطيني في أوروبا للمشاركة الواسعة والتفاعل مع المؤتمر والانضمام إلى قوافل العودة الرمزية التي ستتوجه إلى مدينة مالمو من كافة أنحاء القارة الأوروبية.