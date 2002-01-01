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الأسير أحمد المغربي يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

السبت 27 مايو 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

يدخل الأسير أحمد المغربي (47 عامًا) من بيت لحم عامه الـ(22) في سجون الاحتلال ، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وأوضح نادي الأسيـر أنّ الأسير المغربي تعرض للمطاردة قبل اعتقاله، ولتحقيقٍ قاسٍ وطويل، وحكم الاحتلال عليه بالسّجن 18 مؤبدًا بعد 3 سنوات على اعتقاله، لافتاً إلى أنه واجه العزل الإنفرادي لسنوات حيث وصلت مجموع سنوات عزله لمدة (11) عامًا، منها 9 سنوات بشكل متواصل، وتمكّنت زوجته من زيارته لأول مرة بعد 16 عامًا ونصف من الاعتقال.

وأشار النادي إلى أنّ عائلته تعرضت للتنكيل والملاحقة، وخلال هذه السنوات تعرضت زوجته هنادي للاعتقال، كما وتعرض نجله محمود للاعتقال، علماً أنّ زوجته حينما اُعتقل كانت حامل بطفله الأول محمود، وخلال سنوات أسره تمكّن من تحرير نطف، ورزق وزوجته بطفلتين توأم (سندس ونور).

يذكر أنّ الأسيـر المغربي هو شقيق الشهيد محمود المغربي، والمحرر المبعد إلى غزة علي المغربي.

#سجون الاحتلال #أحمد المغربي #نادي الأسير

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