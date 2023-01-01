التربية والتعليم تُقرر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مدرسة راهبات الوردية

القدس المحتلة / سما /

قررت وزارة التربية والتعليم ، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ إجراءات بحق مدرسة راهبات الوردية بالقدس المحتلة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في بيان مقتضب، أن هذا القرار جاء عقب حادثة رفع علم الاحتلال الإسرائيلي خلال احتفال في أروقة المدرسة.

يشار إلى أنه خلال احتفال نظمته المدرسة قبل يومين بمناسبة تخرج عدد من طلابها، رفعت إحدى الطالبات علم الاحتلال أثناء إحدى الاستعراضات.

ومن جانبها، بررت مديرة المدرسة أمام الحضور عقب اعتراضهم على المشهد، بأن ذلك مشهد تمثيلي يكشف الصراع بين بلدين وضربت مثال روسيا وأوكرانيا.