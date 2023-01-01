  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية والتعليم تُقرر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مدرسة راهبات الوردية

السبت 27 مايو 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تُقرر تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مدرسة راهبات الوردية



القدس المحتلة / سما /

 

قررت وزارة التربية والتعليم ، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ إجراءات بحق مدرسة راهبات الوردية بالقدس المحتلة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في بيان مقتضب، أن هذا القرار جاء عقب حادثة رفع علم الاحتلال الإسرائيلي خلال احتفال في أروقة المدرسة.

يشار إلى أنه خلال احتفال نظمته المدرسة قبل يومين بمناسبة تخرج عدد من طلابها، رفعت إحدى الطالبات علم الاحتلال أثناء إحدى الاستعراضات.

ومن جانبها، بررت مديرة المدرسة أمام الحضور عقب اعتراضهم على المشهد، بأن ذلك مشهد تمثيلي يكشف الصراع بين بلدين وضربت مثال روسيا وأوكرانيا.

#مدرسة راهبات الوردية #التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

عالم شهير يكشف مفاجأة حول صور في "إسرائيل" أثارت غضبا في مصر

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

هل "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب ضد إيران؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلامي مصري شهير يهاجم الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد عقب حفليهما في السعودية

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حزب الله

مناورة واسعة لحزب الله تحاكي التحرير النهائي لفلسطين .. و"اسرائيل" تستنفر

الإعلام العبري يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

ايليت

النيابة العامة بغزة تكشف آخر مستجدات شركة "إيليت"

النووي الإيراني

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

واشنطن بوست-b18d40b7-e1e0-4434-be03-9ebf3eb26764

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية