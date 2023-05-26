ارتفاع أعداد الأسيرات المعتقلات ادارياً الى ثلاثة

رام الله / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن أعداد الاسيرات المعتقلات ادارياً دون تهمه فى سجون الاحتلال ارتفع الى ثلاثة اسيرات بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال اليوم قرار اعتقال إداري بحق الاسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية لمدة ٤ شهور.

وأوضح مركز فلسطين ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشابة " حجاوي" فى ال 17 من مايو الجاري بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وتم تمديد اعتقالها مرة واحدة لمدة 72 ساعة، واليوم صدر بحقها قرار اعتقال إداري.

وأضاف مركز فلسطين أن الأسيرتين "رغد الفني" من طولكرم، وروضة أبو عجمية من بيت لحم تخضعان للاعتقال الإداري منذ اعتقالهما، حيث اعتقلت "الفني"،فى شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز خلال سفرها الى مدينة رام الله، وتم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، بينما اعتقلت " ابوعجيمة" في الرابع من نيسان الماضي وحولتها الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور