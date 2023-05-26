  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع أعداد الأسيرات المعتقلات ادارياً الى ثلاثة

السبت 27 مايو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أعداد الأسيرات المعتقلات ادارياً الى ثلاثة



رام الله / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن أعداد الاسيرات المعتقلات ادارياً دون تهمه فى سجون الاحتلال ارتفع الى ثلاثة اسيرات بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال اليوم قرار اعتقال إداري بحق الاسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية لمدة ٤ شهور.

وأوضح مركز فلسطين ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشابة " حجاوي" فى ال 17 من مايو الجاري بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وتم تمديد اعتقالها مرة واحدة لمدة 72 ساعة، واليوم صدر بحقها قرار اعتقال إداري.

وأضاف مركز فلسطين أن الأسيرتين "رغد الفني" من طولكرم، وروضة أبو عجمية من بيت لحم تخضعان للاعتقال الإداري منذ اعتقالهما، حيث اعتقلت "الفني"،فى شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز خلال سفرها الى مدينة رام الله، وتم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، بينما اعتقلت " ابوعجيمة" في الرابع من نيسان الماضي وحولتها الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور

#الأسيرات #السجون الاسرائيلية #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

وسائل اعلام عبرية تكشف : إسرائيل تدشن مدينة غريبة على حدود مصر

عالم شهير يكشف مفاجأة حول صور في "إسرائيل" أثارت غضبا في مصر

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

هل "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب ضد إيران؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلامي مصري شهير يهاجم الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد عقب حفليهما في السعودية

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

ايليت

النيابة العامة بغزة تكشف آخر مستجدات شركة "إيليت"

النووي الإيراني

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

واشنطن بوست-b18d40b7-e1e0-4434-be03-9ebf3eb26764

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

photo_2023-05-26_21-34-55

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية