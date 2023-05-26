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الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها تجاه عنف المستوطنين المتصاعد

السبت 27 مايو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها تجاه عنف المستوطنين المتصاعد



واشنطن / سما /

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية "شؤون الشرق الأدنى"، عن قلقها تجاه المتصاعد لعنف المستوطنين المتطرفين، علما بأن المستوطنين أحرقوا خمس مركبات تعود للمزارعين في منطقة قرية المغير شرق رام الله، أمس الجمعة.

وتطرقت الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إلى الهجمات التي نفذها المستوطنون مؤخراً ضد منازل ومزارع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال: "ندين بشكل قاطع جميع أعمال العنف المتطرف، سواء كانت إسرائيلية أو فلسطينية، وعلى نفس المنوال، ندين أيضًا التقارير التي تتحدث عن محاولة هجوم طعن ضد إسرائيلي في تيني أوريم". 

وأكدت على أن "هناك حاجة ملحة لكلا الطرفين لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات والعمل معًا لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية".

#الخارجية الأمريكية #المستوطنين

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