الإعلام العبري يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية

غزة / سما /

كشف إعلام الاحتلال صباح السبت، عن أخر مستجدات صرف المنحة القطرية للأسر في قطاع غزة.

وقال موقع (مفزاك راعام) الإسرائيلي، إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، غادر إسرائيل متوجهاً إلى قطر، دون تسجيل أي اتفاقيات بشأن توزيع المنحة الشهرية في غزة.

وزار العمادي قطاع غزة الأسبوع الماضي، وأجرى عدة لقاءات أبرزها، مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف في قطاع غزة شهريًا، وتستهدف مئات الآلاف من الأسر الفقيرة.

وتأخر صرف المنحة القطرية هذا الشهر، دون أن يعلن أي مسؤول قطري أو فلسطيني، الأسباب الحقيقية في هذا الشأن.