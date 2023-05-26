النيابة العامة بغزة تكشف آخر مستجدات شركة "إيليت"

غزة / سما /

كشفت النيابة العامة بغزة، آخر مستجدات شركة "إيليت"، والتي أصدرت اتهامًا رسميًّا بالنصب والاحتيال بحقها.



وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي، لإذاعة صوت الأقصى، اليوم السبت، إن "التحقيقات تسير بشكل مكثَّف وما زلنا نستقبل شكاوى من المواطنين وقد أشرنا إلى أن التحقيقات تأخذ وقتًا".



وأكد أنه تمَّ ضبط أموال وأصول مسجَّلة باسم الشركة ومديرها وهناك حتى اللحظة مبالغ مالية وأرباح مع المواطنين الذين استثمروا مع الشركة.



وأضاف: "قضية إيليت لن تأخذ وقتًا طويلًا لأن النيابة اتَّخذت جهودًا مكثَّفة لصالح المواطن"، مشيرًا إلى أنه تمَّ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمَّ ضبط مبالغ ليست ببسيطة وسيتم إطلاع الجمهور على المبالغ في حال الانتهاء من التحقيق.



وقال إن أصحاب المبالغ المالية البسيطة مطالبين بإرجاعها لأنها أموال محصَّلة من جريمة، مؤكدًا أن من لم يسمح وضعه الاقتصادي إرجاع الأموال يجب التوجّه لنيابة جرائم الأموال ويبدي ما لديه من ظروف والنيابة تقدّر ذلك لضمان حق الطرفين.