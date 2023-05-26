  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 27 مايو 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (21 - 26 مايو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 12360 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12206وافدين.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12183 مواطناً 143 أجنبيًا، و34 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 11992 مواطناً، و150 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 9 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون

الأكثر قراءة اليوم

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

وسائل اعلام عبرية تكشف : إسرائيل تدشن مدينة غريبة على حدود مصر

عالم شهير يكشف مفاجأة حول صور في "إسرائيل" أثارت غضبا في مصر

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

هل "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب ضد إيران؟

روسيا تحذر الغرب من "ضربة استباقية" في هذه الحالة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

ايليت

النيابة العامة بغزة تكشف آخر مستجدات شركة "إيليت"

النووي الإيراني

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

واشنطن بوست-b18d40b7-e1e0-4434-be03-9ebf3eb26764

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

photo_2023-05-26_21-34-55

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

مواقع المقابر الجماعية في الطنطورة

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية