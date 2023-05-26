رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الشاب علاء خليل قيسية (28 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، برصاص مستوطن.

كما عنونت الصحف، إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرأس، وأربعة آخرون برضوض، وإحراق 5 مركبات، و270 بالة قش، خلال اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين بين ترمسعيا وقرية المغير شرق رام الله.

فيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد وإصابات إحداها خطيرة برصاص جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين

- الرئيس يهنئ رئيسي جمهوريتي جورجيا وغويانا التعاونية بعيد الاستقلال

- بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة الغربية

- الاتحاد الأوروبي: هجمات المستوطنين أصبحت أكثر عنفا

- 11 عضو كونغرس يطالبون شركة "باي بال" الأميركية بوقف التمييز ضد الفلسطينيين

- انتربول فلسطين يتسلم مطلوبًا للعدالة من الأردن

- هكذا تشجع حكومات الاحتلال على الانتقال للسكن في المستوطنات

- ضغوط دولية على الحكومة الاسرائيلية لمنع تمرير "قانون الجمعيات"

* "الأيام":

- الخليل: استشهاد شاب برصاص مستوطن في مستوطنة مقامة على أراضي الظاهرية

- إصابات وحرق وتدمير مركبات ومحـاصيل في اعتداءات المستوطنين على المغير وترمسعيا

- مستوطنون يعتدون في جنوب نابلس والاحتلال يعتقل شابين قرب أريحا

- 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

- بعثات دبلوماسية غربية تطالب بوقف عمليات المصادرة والهدم والترحيل القسري

- صدمة أوروبية من هجمات المستوطنين

- "واشنطن بوست" تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

- الكشف عن 4 مقابر جماعية تحت أنقاض قريـة الطنطورة المهجرة

- "هآرتس": آثار خطيرة لاعتقال الأطفال الفلسطينيين

* "القدس":

- شهيد في الظاهرية وإصابات إحداها خطيرة بالمغير

- معطيات حول المباني التي هدمتها اسرائيل هذا العام

- 45 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم جولات المستوطنين الاستفزازية

- بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف عمليات الاستيلاء والهدم بالضفة

- اجراءات أمنية بعد إصابة مستوطنة برصاصة "طائشة"

- "هآرتس": إسرائيل تنتهك القوانين الدولية باعتقالها للأطفال الفلسطينيين

- ميزانيات كبيرة للمستوطنات لتشجيع السكن فيها