حماس: اعتداء المستوطنين على "المغير" يستدعي تحركاً عربياً ودولياً

غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن اعتداء المستوطنين على بلدة المُغير شرق مدينة رام الله، واستمرار جرائمهم بحق أهالي الضفة، يستدعي تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً لإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته الإرهابيين.

وأضافت حماس في بيان لها، أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، وعدوانهم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني لإفراغ الأرض من أهلها الأصليين لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية التهويدية، يستدعي موقفاً عربياً ودولياً فاعلاً لنصرة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

وأكدت، أن هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة وعموم الشرق الأوسط.

وأشارت حماس، إلى أن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم بحق الشعب الفلسطيني مستمرة على امتداد الضفة الغربية، وذلك بدعم وحماية من حكومة الاحتلال الفاشية.

وأصيب أربعة الفلسطينيين بالرصاص الحي أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما أشعل مستوطنون آخرون النار بخمس مركبات فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الخامس عشر على التوالي، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.