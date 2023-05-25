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لليوم الخامس عشر على التوالي: الاحتلال يواصل إغلاق المغير

السبت 27 مايو 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الخامس عشر على التوالي: الاحتلال يواصل إغلاق المغير



رام الله / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطنا بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة لـ 270 بالة قش، خلال مواجهات في القرية أمس.

#الاحتلال #قرية المغير

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