  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ارثوذكسي بيت ساحور بطلا للدوري السلوي الممتاز

السبت 27 مايو 2023 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارثوذكسي بيت ساحور بطلا للدوري السلوي الممتاز



بيت لحم / سما /

توج فريق ارثوذكسي بيت ساحور بلقب الدوري السلوي الممتاز بفوزه، مساء أمس الجمعة، في اللقاء الثالث من النهائي على حساب قلنديا.

وحقق فريق ارثوذكسي بيت ساحور الفوز على قلنديا في اللقاء الاول بينهما بالنهائي وبفارق كبير، فيما رد فريق مركز قلنديا اعتباره من فريق ارثوذكسي بيت ساحور في اللقاء الثاني من سلسلة مباريات النهائي وفاز عليه بنتيجة 89 نقطة مقابل 80 على صالة المرحوم ماجد اسعد بالبيرة .

وبفوز مركز قلنديا على بيت ساحور في المباراة الثانية تم الذهاب لحسم اللقب بين الفريقين في مباراة اليوم التي أقيمت على صالة المرحوم جلال برهم في بيت ساحور.

وكان حقق كل فريق منهما الفوز على الاخر في الدوري حيث فاز فريق بيت ساحور على قلنديا بالبيرة فيما فاز فريق قلنديا على بيت ساحور في بيت ساحور وكانت هذه الخسارة الوحيدة التي تلقاها فريق ارثوذكسي بيت ساحور قبل الفاينل .

فريقا بيت ساحور وكذلك قلنديا حققا بطولة الدوري واللقب قبل اكثر من موسم ويحاول كل منهما الحصول على اللقب هذا الموسم بعدما فقده ارثوذكسي رام الله عن طريق ارثوذكسي بيت ساحور.

#ارثوذكسي بيت ساحور #الدوري السلوي #قلنديا

الأكثر قراءة اليوم

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

وسائل اعلام عبرية تكشف : إسرائيل تدشن مدينة غريبة على حدود مصر

عالم شهير يكشف مفاجأة حول صور في "إسرائيل" أثارت غضبا في مصر

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

هل "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب ضد إيران؟

روسيا تحذر الغرب من "ضربة استباقية" في هذه الحالة

للعيش بطبقة وسطى.. هكذا تشجع دولة الاحتلال على الانتقال لمستوطنات الضفة

الأخبار الرئيسية

النووي الإيراني

امريكا تحدد الطريقة الافضل لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي

واشنطن بوست-b18d40b7-e1e0-4434-be03-9ebf3eb26764

واشنطن بوست تنشر تحقيقا حول الإعدامات التي ينفذها "المستعربون" ضد الفلسطينيين

photo_2023-05-26_21-34-55

أهالي شهداء قادة سرايا القدس: سيخلفهم من يكمل طريق التحرير (فيديو)

مواقع المقابر الجماعية في الطنطورة

بـ"الهندسة" والخرائط والشهادات.. تفاصيل جديدة عن مذبحة الطنطورة

YF2023-05-25-12-14-20-518097

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية