ارثوذكسي بيت ساحور بطلا للدوري السلوي الممتاز

بيت لحم / سما /

توج فريق ارثوذكسي بيت ساحور بلقب الدوري السلوي الممتاز بفوزه، مساء أمس الجمعة، في اللقاء الثالث من النهائي على حساب قلنديا.

وحقق فريق ارثوذكسي بيت ساحور الفوز على قلنديا في اللقاء الاول بينهما بالنهائي وبفارق كبير، فيما رد فريق مركز قلنديا اعتباره من فريق ارثوذكسي بيت ساحور في اللقاء الثاني من سلسلة مباريات النهائي وفاز عليه بنتيجة 89 نقطة مقابل 80 على صالة المرحوم ماجد اسعد بالبيرة .

وبفوز مركز قلنديا على بيت ساحور في المباراة الثانية تم الذهاب لحسم اللقب بين الفريقين في مباراة اليوم التي أقيمت على صالة المرحوم جلال برهم في بيت ساحور.

وكان حقق كل فريق منهما الفوز على الاخر في الدوري حيث فاز فريق بيت ساحور على قلنديا بالبيرة فيما فاز فريق قلنديا على بيت ساحور في بيت ساحور وكانت هذه الخسارة الوحيدة التي تلقاها فريق ارثوذكسي بيت ساحور قبل الفاينل .

فريقا بيت ساحور وكذلك قلنديا حققا بطولة الدوري واللقب قبل اكثر من موسم ويحاول كل منهما الحصول على اللقب هذا الموسم بعدما فقده ارثوذكسي رام الله عن طريق ارثوذكسي بيت ساحور.