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الأسير أحمد إبراهيم يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

السبت 27 مايو 2023 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 27 مايو 2023، بأن الأسير المجاهد أحمد داود سلمان إبراهيم "عايش" (51 عامًا) من بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، أنهى احدى وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سجون الاحتلال .


وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن المؤبد؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبعد أن قدم محاميه استئنافًا على الحكم قررت المحكمة تخفيض حكمه إلى (25) عامًا.


جدير بالذكر أن الأسير أحمد إبراهيم ولد بتاريخ 02/07/1972م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

#أحمد إبراهيم #سجون الاحتلال

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