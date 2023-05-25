إعلامي مصري شهير يهاجم الفنانين محمد فؤاد وأحمد سعد عقب حفليهما في السعودية

وكالات - سما-

هاجم الإعلامي المصري الشهير محمد الباز، الفنان محمد فؤاد، على خلفية تصريحات خلال حفل الأخير بإحدى الدول العربية، كما انتقد إطلالة المطرب أحمد

وخلال تقديم حلقة من برنامج "آخر النهار"، أوضح محمد الباز قائلا إن "محمد فؤاد له جمهور كبير، وأن مجده وقيمته أخذها من الشعب المصري، ولا يصح أن يجامل جمهورا على حساب جمهوره الأصلي".

وأضاف الباز متسائلا: "هل لدينا مطربون مرتزقة؟ الناس تروح أي دولة بقيمتها، بيستضيفوك لقيمتك كفنان مصري، فلا تهدر هذه القيمة، الناس تروح بحجمها ونجوميتها".

وتوجه إلى محمد فؤاد بالقول: "المصريين كانوا شايلينك على كفوف الراحة..صنعت مجدك هنا، وبنحب المصريين يروحوا في كل الدول..أنت مطلوب لأنك فنان مصري مهم، لا تهدر ماء وجهك وقيمتك بهذا الشكل".

هذا وأعرب محمد الباز عن استيائه الشديد من إطلالة المطرب أحمد سعد في حفله الأخير، قائلا: "أحمد سعد مطرب كبير، وإذا كان محمد رمضان يرتدي شيفون وشبك لأنه استعراضي وليس مطربا"، مضيفا: "أحمد سعد مطرب من عيار ثقيل، ليه يفرط في نفسه بهذا الشكل ويصعد على مسرح بهذه الصورة المزرية؟ أحمد سعد مفروض يعتذر لنفسه".

وخلال إحيائه حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة 2023، وجه الفنان المصري محمد فؤاد رسالة إلى الجمهور السعودي، حيث قال: "حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض..السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

هذا وأثارت إطلالة الفنان المصري أحمد سعد على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة في السعودية، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بقميص أسود له أكمام شفافة، وانتقده البعض بشدة، فيما أشاد آخرون بأدائه في الحفل