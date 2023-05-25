طقس فلسطين : أجواء جافة وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 27 مايو 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً وحارًا إلى شديد الحرارة وجافاً، إذ يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، في ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي بوجه عام ودافئاً وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.