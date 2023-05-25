الرئيس الصربي يضع الجيش في حالة تأهب ويوجهه نحو كوسوفو

بلغراد/سما/

أوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.



ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.



وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).



وكتبت وسائل إعلام محلية أنه "نتيجة للاشتباكات في شمال ميتروفيتشا، تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع".

وتعتبر هذه الخطوات رد فعل على محاولة سلطات بريشتينا تعيين ألبان كرؤساء بلديات في الشمال ذو الأغلبية الصربية بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/ نيسان، في شمال كوسوفو، والتي قاطعها الصرب المحليون.



ويشار الى ان "رئيس الدولة طالب أيضا حلف شمال الأطلسي بوقف العنف ضد الصرب بشكل عاجل" في كوسوفو وميتوهيا.