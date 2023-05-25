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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 26 مايو 2023 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفقا لما أفاد به مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

#نابلس

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