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4 إصابات برصاص الاحتلال الحيّ ومستوطنون يحرقون مركبات شرق رام الله

الجمعة 26 مايو 2023 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات برصاص الاحتلال الحيّ ومستوطنون يحرقون مركبات شرق رام الله



رام الله / سما /

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات بين قريتي ترمسعيا والمغير، شرق رام الله.

وقال عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن مستوطني مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة "السدر" بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم، وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ270 بالة قش.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، نُقلوا إثرها إلى المستشفى.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

واستشهد الشاب الفلسطيني علاء خليل قيسية (28 عاما) برصاص مستوطن، بعد إطلاق النار عليه في مستوطنة "تينا عومريم" جنوبي الخليل، صباح اليوم الجمعة.

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