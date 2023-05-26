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وسائل اعلام عبرية تكشف : إسرائيل تدشن مدينة غريبة على حدود مصر

الجمعة 26 مايو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل اعلام عبرية تكشف : إسرائيل تدشن مدينة غريبة على حدود مصر



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة حكومة تل أبيب لإنشاء مدينة ضخمة على حدود مصر بغرض تجميع المتسللين من الحدود المصرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن المدينة مصممة لاستقبال أكثر من 10000 متسلل سيتم نقلهم إلى مرافق الإقامة في المنطقة الجنوبية لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم وضع برنامج إعداد لهولاء المتسللين لتعلم ثقافة إسرائيل كاملة في العديد من المجالات كاللغة والتغذية والصحة العقلية والصحة العامة والتعليم.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية إنه بالرغم من التحدي المعقد، لكن المهمة ليست مستحيلة، طالما توفر الدولة ميزانية مناسبة.

وأشارت الصحيفة إلى طرح وزارة الدفاع الإسرائيلية فكرة منشآت إيواء للمتسللين في جنوب البلاد واجهت معضلات صعبة لمختلف الوزارات الحكومية والهيئات التي ستُكلف بمسؤولية إدارتها وخاصة مصلحة خدمة السجون، التي تدير حالياً منشأة "سهارونيم" الخاصة بالمتسللين، وهي الهيئة المختارة لإدارة مرافق الإقامة لإعادة تأهيله.

وزعمت الصحيفة أنه بالتزامن مع الاستعدادات لإنشاء "مدينة الغرباء" – الاسم أطلقته الصحيفة على المشروع - أماكن إقامة إضافية، لا يتوقف تدفق المتسللين إلى إسرائيل من الحدود المصرية، مضيفة أنه على الرغم من سياسة الترحيل والاعتقالات التي بدأت، فقد دخل إسرائيل في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي حوالي 250 شخصًا.

وقال مصدر أمني لـ"يسرائيل هايوم" إن دولة جنوب السودان من أكثر الدول التي يأتي منها متسللين لإسرائيل، كما أن الإريتريون والسودانيون الشماليون يواصلون التسلل أيضا وخاصة السودانيين من سكان منطقة دارفور التي لا يوجد لإسرائيل أي علاقات دبلوماسية معها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يوجد حاليا 20000 سجين في معتقل "شفاس"، وفي أقل من عام ، من المفترض أن تتحمل هيئة السجون مسؤولية 20000 شخص آخر، لافتة إلى أن هذا وقت قصير، وعملية لا تستطيع أ هيئة حكومية تنفيذها بمفردها.

وكشفت الصحيفة أن هيئة السجون تطالب بتجنيد 1000 حارس سجن آخر لصالح الموضوع ، وأنه يتم حاليًا إمكانية استقبال 1000 جندي من الجيش الإسرائيلي ، الذين سيعملون كحراس سجن إلزامي.

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