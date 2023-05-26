تهديدات لكوادر من الشعبية بعدم المشاركة في فعالياتها

رام الله / سما /

تلقى العشرات من الأسرى المحررين المحسوبين على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رسائل على هواتفهم المحمولة مجهولة المصدر ولكنها من شبكة جوال اسرائيلية.

وجاء في تلك الرسائل "أيها النشيط العزيز، قيادة الجبهة الشعبية تستغلك من اجل تنفيذ نشاطات عسكرية .. عليك الامتناع عن فعل تلك النشاطات لكي لا نفعل ضدك".



وقالت مصادر لـ "القدس" ، إن الرسالة وصلت للعشرات من كوادر الجبهة في محافظات الضفة الغربية، حيث أكد العديد منهم أن مصدرها المخابرات الإسرائيلية.



وكان ضباط في الشاباك ينشطون على الفيس بوك بأسماء حركية ولكن يخطون بجانبها المخابرات الاسرائيلية قد نشروا صورة شعار الجبهة الشعبية المعهود ووسطها "أصفاد" وكتب أسفلها جرى اعتقال عدد من نشطاء الجبهة هذه الليلة على سبيل المثال.



وبحسب الجبهة الشعبية، فإن قوات الاحتلال قد شنت خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة طالبت أكثر من 100 من المحسوبين على الجبهة الشعبية.