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شهيد بنيران مستوطن بادعاء محاولته طعن مستوطنين جنوبي الخليل

الجمعة 26 مايو 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد بنيران مستوطن بادعاء محاولته طعن مستوطنين جنوبي الخليل



رام الله / سما /

ذكرت تقارير إسرائيلية أن شابا فلسطينيا استشهد بعد إطلاق النار عليه في مستوطنة "تينا عومريم" جنوبي الخليل، صباح اليوم الجمعة.

وحسب التقارير الإسرائيلية، فإن شابا فلسطينيا "كان يحمل سكينا" تسلل إلى المستوطنة، وأن قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال طالبت المستوطنين فيها بدخول مبان وعدم مغادرتها إلى حين صدور إعلان عن انتهاء الحدث، فيما دوّت صافرات إنذار في المستوطنة.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنا في فرقة مسلحة في المستوطنة أطلق النار على الشاب الفلسطيني، بادعاء أنه حاول طعن مستوطنين قرب كنيس. ولا أنباء عن إصابات، فيما قوات في جيش الاحتلال هرعت إلى المستوطنة.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات تفتيش في المنطقة بادعاء التحسب من محاولة فلسطينيين آخرين برفقة الشهيد. ومنع الاحتلال الحركة في المنطقة كما منع الدخول إلى المستوطنة حتى إشعار آخر.

وباستشهاد الشاب الفلسطيني في هذه المستوطنة برتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 161 شهيدا، منذ بداية العام الحالي، بينهم 36 شهيدا في قطاع غزة. وبين الشهداء 26 طفلا.

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