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لهذا السبب .. سموتريتش يُهاجم بن غفير

الجمعة 26 مايو 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. سموتريتش يُهاجم بن غفير



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب مواقفه من إقرار الموازنة الإسرائيلية الأخيرة.

وكان بن غفير قد انتقد الموازنة الإسرائيلية بسبب "إهمال مناط الجليل والنقب"، وهو ما هاجمه سموتريتش واعتبره ركوباً للموجة.

وقال سموتريتش: "أعتقد أن بن غفير قام بحملة في غير محلها على الرغم من حصوله على أكبر موازنة مقارنة بالاتفاقيات، ومن غير المنطقي ركوب الموجة تحت عباءة الدفاع عن الجليل والنقب".

وأضاف: "خطأ كبير ارتكبه بن غفير عندما قاطع بعض جلسات الكنيست، لأنه يحتج على قرارات الحكومة".

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