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واشنطن تحذر من "تهديد جدي" بعد كشف النقاب عن صاروخ إيراني ذات قوة تدميرية كبيرة

الجمعة 26 مايو 2023 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تحذر من "تهديد جدي" بعد كشف النقاب عن صاروخ إيراني ذات قوة تدميرية كبيرة



وكالات / سما /

حذرت الولايات المتحدة من "تهديد جدي" تعليقا على كشف إيران النقاب عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه ألفي كلم ويستطيع حمل رؤوس يتجاوز وزنها طنا.


وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قائلا: "كما سبق أن قلنا بوضوح، إن قيام ايران بتطوير وإطلاق صواريخ بالستية يشكل تهديدا جديا للأمن الاقليمي والدولي"، مؤكدا أنه رغم القيود التي فرضها المجتمع الدولي، فإن ايران "تواصل حيازة تكنولوجيات مرتبطة بالصواريخ البالستية من مزودين أجانب، وإجراء اختبارات لصواريخ بالستية" فيما اعتبر "انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث أن "ايران مزودة بالسلاح النووي ستتحرك في شكل أكثر استفزازا، لذا نحاول التحذير من امتلاك ايران سلاحا نوويا مماثلا".

واليوم الخميس، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن "خيبر"، الجيل الرابع من صاروخ "خرمشهر" الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسما للمسجد الأقصى.

المصدر: "فرانس برس" 

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