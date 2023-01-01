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التربية: ما جرى في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مرفوض ومدان

الجمعة 26 مايو 2023 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: ما جرى في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مرفوض ومدان



القدس المحتلة/سما/


أكدت وزارة التربية والتعليم أن رفع علم الاحتلال في مدرسة راهبات الوردية  بالقدس حدث مرفوض، وغير مسبوق؛ ويتماهى مع مخططات الاحتلال بأسرلة التعليم في القدس، والمساس بسيادية التعليم، والحرب على المنهاج الفلسطيني وكيّ الوعي، وطمس الرواية الوطنية الفلسطينية، وتمرير نظام "البجروت" في المدارس الفلسطينية.
ونوهت الوزارة أنْ أي تبرير لما جرى مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة وفق المقتضى القانوني حيال هذا الفعل المنافي لكل الأعراف والثوابت الوطنية.

وأشادت الوزارة بمواقف أولياء الأمور والمؤسسات المقدسية؛ الذين لطالما شكّل موقفهم صخرة تتحطم عليها كل محاولات الاحتلال وأدواته في القدس لطمس معالم التعليم الفلسطيني.

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