الأونروا: بعض الدول أبلغتنا بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة

رام الله/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " اليوم الخميس إن بعض الدول (لم تسميها) أبلغت إدارة الوكالة بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة.

وأضاف عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الأونروا في تصريحات اذاعية ان هناك بعض الدول أبلغتنا بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة ولا نريد ذكر أسمها وهذا تطور سلبي جدا".

وأشار لوجود تجدد للاتصالات والعلاقات مع المانحين العرب في ظل احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع عددهم".

وتطرق الى مؤتمر اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، مؤكدا أنه مهم للغاية في ظل حضور المناحين والدول المضيفة، مبينا أن الأونروا تفكر بدعوة اتحادات الموظفين لهذا المؤتمر.

وأوضح أن العجز المالي الذي تعاني من الوكالة الدولية كبير جدا ومقلق.

وقال إن المؤتمرات القادمة سواء اللجنة الاستشارية أو مؤتمر التعهدات في نيويورك سيتم خلالها طرح هذه القضايا، في ظل تأييد سياسي حاسم وتجديد التفويض لمدة ثلاثة سنوات ولكن على الأرض هناك تراجع في التبرعات والدعم.

ومنذ سنوات تعاني وكالة الأونروا من أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وتأسست وكالة الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.