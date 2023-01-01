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نصر الله: المعركة مع الاحتلال لم تنهِ

الخميس 25 مايو 2023 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: المعركة مع الاحتلال لم تنهِ



بيروت /سما/

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصرالله، اليوم الخميس، أن من يشتبه بأن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي قد انتهت فهو واهم، موضحًا إلى أن هناك جزء الأرض ما زال محتلاً.

جاءت كلمة السيد نصر الله، المتلفزة، عشية إحياء في عيد المقاومة والتحرير.

وقال السيد نصر الله: إن "هناك من يسعى إلى التفريط بالانتصار الذي تحقق وعلينا منع ذلك"، مشدّدًا على أنه من الضروري إحياء هذه المناسبة لأنها تجربة عظيمة يجب تعريف الأجيال عليها وعلى التضحيات التي تم تقديمها".

وأضاف نصر الله، أنه "يجب تذكير الأجيال والشعب اللبناني كله بأن الانتصار الذي تحقق لم يأت بالمجان، وإنما حصيلة سنوات طويلة من التضحيات"

وتابع الأمين العام: إن "هذا الانتصار لم يأتِ بالمجان انما جاء حصيلة سنوات طويلة من الصّبر والتّحمل والتّهجير والاثمان التي قدمت".

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