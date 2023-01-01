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غزة : وفاة نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني إبراهيم أبو سليم

الخميس 25 مايو 2023 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : وفاة نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني إبراهيم أبو سليم



رام الله/سما/

توفى اليوم الخميس، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة إبراهيم أبو سليم.

وأفادت مصادر محلية بأن أبو سليم توفى بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث نقل إلى إحدى المستشفيات بالقطاع قبل يومين إثر وعكة صحية مفاجئة وتدهورت حالته، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته مساء اليوم.

إلى ذلك، نعى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الراحل، وكتب عبر فيسبوك: "وفاة الحاج إبراهيم أبو سليم حكيم رياضتنا نائب رئيس اتحاد الكرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا أيها القائد الحبيب".

الجدير بالذكر، أن ابراهيم أبو سليم يشغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم منذ نحو 15 عاما، وساهم في انتظام عجلة البطولات الرياضية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بالتزامن مع دوري المحترفين بالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية).

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