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مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية في بيت أمر شمال الخليل

الخميس 25 مايو 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أتلف مستوطنون، اليوم الخميس، محاصيل زراعية للمواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، أن مجموعة من مستوطني مستوطنة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بيت أمر، هاجموا أراضي المواطنين ومحاصيلهم الزراعية في منطقة واد الوهادين المحاذي للمستوطنة، وأتلفوا خمسة دونمات من محاصيل القمح، تعود للمواطن سمير عبد الله صافي الصليبي.

وقال المزارع سمير صليبي: "إن عددا من المستوطنين قاموا برش محاصيل القمح الخاصة به بالمبيدات السامة، ما أدى إلى إتلاف المحصول بالكامل، وإن قوات الاحتلال وما يسمى بأمن المستوطنة كانوا قد منعوه من حصد محصول القمح الخاص به أو رعيه، وأجبروه ومن معه على مغادرة المكان".

#الخليل #مستوطنون #بيت أمر

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