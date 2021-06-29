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هارتس : قوانين إسرائيلية للسيطرة على الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل

الخميس 25 مايو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : قوانين إسرائيلية للسيطرة على الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ستناقش الأحد المقبل، مشروع قانون يسمح بتطبيق القانون الإسرائيلي على الحدائق والمناطق الأثرية في الضفة الغربية.

كما ستناقش اللجنة مشروع قانون آخر ينص على أن أي طالب من فلسطينيي الداخل يلوح بالعلم الفلسطيني أو يعبر عن دعمه "للإرهاب" سيتم إيقافه من المؤسسة الأكاديمية التي يدرس فيها.

ووفقًا للصحيفة، فإن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانونـ، سيخول زير الداخلية إعلان الحدائق والمحميات الطبيعية والمواقع التذكارية والأثرية، بأنها "مواقع وطنية" كما هو معتاد داخل الخط الأخضر، وأن انتهاكها سيشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن 3 سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادقة على مثل هذا القانون يعني ضم مناطق إضافية، ما سيسمح بمعاقبة مزيد من الفلسطينيين.

فيما قدم مشروع القانون الآخر، من عضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" والناشطة الاستيطانية ليمور سون هار ميلخ، والذي ينص على معاقبة أي طالب من فلسطينيي الداخل أو القدس المحتلة يرفع العلم الفلسطيني داخل الجامعات والكليات أو المدارس التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بحرمانه من الدراسة إما بشكل مؤقت أو كلي أو الحرمان من الحصول على شهادة تعليمية لمدة 5 سنوات.

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