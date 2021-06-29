13 مرشحاً يتقدمون رسمياً لانتخابات إدارة شباب رفح

رفح / سما /

تقدم 13 مرشحاً للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة نادي شباب رفح، مع إغلاق باب الترشُّح رسمياً لاختيار المجلس الجديد للدورة الانتخابية القادمة 2023-2026.

وأكمل 13 شخصاً من أعضاء الجمعية العمومية إجراءات ترشحهم للانتخابات وهم: إسماعيل أبو نجا، وفريد الخطيب، والدكتور عمر قشطة، وميسرة لافي، ومحمد موافي، وعصام قشطة، وعبد الفتاح عزام، والدكتور صالح النمس، وياسر المغربي، ومحمود قشطة، وجهاد الشاعر، وعيسى النحال وياسر بربخ.

وسيتم يتم فتح باب الطعون والاعتراض لثلاثة أيام من 24 وحتى 27 من مايو الجاري. ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة تقديم عدد من الأعضاء لأوراق ترشُّحهم للانتخابات.

ومن المقرر أن يتم فتح المجال أمام المرشحين للانسحاب من 28 وحتى 30 من الشهر الحالي، قبل أن يتم عرض القائمة النهائية للمرشحين بداية من يوم 31 مايو الجاري، فيما سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية في الثاني من يونيو القادم، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي شباب رفح.