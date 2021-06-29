الحكيم أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

غزة / سما /

يمكث إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد الكرة على سرير الشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية حرجة، دخل على إثرها إلى مشفى الشفاء بغزة وهو في حالة صحية وصفت بالصعبة، وفقاً للأطباء والمتابعين لحالته.

وحسب عائلته، فقد تعرض أبو سليم فجأة إلى ضيق في التنفس، فجر أمس، وتم نقله للمشفى، وما زالت حالته غير مستقرة.

وتولى أبو سليم منصب نائب رئيس اتحاد الكرة مع الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد منذ العام 2008 وحتى الآن، ويطلق عليه في الوسط الرياضي بالمحافظات الجنوبية “حكيم الرياضة” لما يتمتع به من هدوء وقدرة كبيرة على علاج كافة الإشكاليات التي يشهدها الوسط الرياضي.

وتقاطر العشرات من أبناء الحركة الرياضة إلى المشفى للاطمئنان عليه بمجرد تلقيهم الخبر المزعج، متمنيين من الله عز وجل، الشفاء العاجل لنائب رئيس اتحاد الكرة، وان يعود سالماً معافى لعائلته، وأسرته الرياضية الواسعة.