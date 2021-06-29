  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الحكيم أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

الخميس 25 مايو 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكيم أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة



غزة / سما /

يمكث إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد الكرة على سرير الشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية حرجة، دخل على إثرها إلى مشفى الشفاء بغزة وهو في حالة صحية وصفت بالصعبة، وفقاً للأطباء والمتابعين لحالته.

وحسب عائلته، فقد تعرض أبو سليم فجأة إلى ضيق في التنفس، فجر أمس، وتم نقله للمشفى، وما زالت حالته غير مستقرة.

وتولى أبو سليم منصب نائب رئيس اتحاد الكرة مع الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد منذ العام 2008 وحتى الآن، ويطلق عليه في الوسط الرياضي بالمحافظات الجنوبية “حكيم الرياضة”  لما يتمتع به من هدوء وقدرة كبيرة على علاج كافة الإشكاليات التي يشهدها الوسط الرياضي.

وتقاطر العشرات من أبناء الحركة الرياضة إلى المشفى للاطمئنان عليه بمجرد تلقيهم الخبر المزعج، متمنيين من الله عز وجل، الشفاء العاجل لنائب رئيس اتحاد الكرة، وان يعود سالماً معافى لعائلته، وأسرته الرياضية الواسعة.

#إبراهيم أبو سليم

الأكثر قراءة اليوم

محاولة إطلاق صاروخ من الضفة تجاه مستوطنة إسرائيلية

الدولار يقفز إلى هذا الرقم واليورو عند 4.02 ..

النخالة: عدم مشاركة "حماس" في المعركة الأخيرة في غزة له إيجابياته

قناة عبرية تستعرض سيناريو هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

العمادي يُغادر غزة..

"كالكاليست": لأول مرة منذ مارس 2020 يصل سعر الدولار مقابل الشيكل إلى هذا الرقم

جوناثان كوك: مشروع "إسرائيل" لبناء الدولة يتفكك من الداخل

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف أسباب تأخير صرف المنحة المالية القطرية

photo_2023-05-25_04-13-31

إصابة 10 مواطنين بالرصاص واعتقال 14 آخرين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)

قناة عبرية تستعرض سيناريو هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

2021-06-29_11-21-30_193432-730x438

جوناثان كوك: مشروع "إسرائيل" لبناء الدولة يتفكك من الداخل

تنويه مهم حول عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية