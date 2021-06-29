فيديو.. ريال مدريد يفلت من كمين رايو فاييكانو بفوز شاق

وكالات / سما /

أفلت ريال مدريد من كمين رايو فاييكانو، بفوز شاق قوامه هدفين لهدف، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمع بينهما في ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ولم تفوت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، الفرصة للانقضاض على وصافة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت، بحصد النقاط الثلاث أمام فاييكانو، ليرد اللوس بلانكوس الضربة لفريق فاييكاس في الموسم الجاري، بعدما خسر مباراة الدور الأول بثلاثية لهدفين.

النادي الملكي نجح في فض عذرية الشباك بهدف حمل توقيع كريم بنزيما، من صناعة لاعب الوسط الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، عند حدود الدقيقة 31، بعد تناقل سريع للكرة، لينفرد كريم بحارس مرمى الضيوف ويراوغه قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وعقب الاستراحة، تمكن الضيوف من تسجيل هدف التعادل عن طريق راؤول دي توماس في الدقيقة 84، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن رودريجو جويس من إحراز هدف الفوز القاتل، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

فوز يرفع به ريال مدريد رصيده للنقطة 74 في وصافة الجدول بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة أتلتيكو مدريد مع إسبانيول الليلة، في حين توقف رصيد رايو عند 46 نقطة في المرتبة الحادية عشر.