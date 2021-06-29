فيديو.. لاوتارو يقود إنتر ميلان للفوز بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

وكالات / سما /

قاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه، إنتر ميلان، للفوز بلقب كأس إيطاليا، بعد الانتصار على حساب فيورنتينا، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بهدفين لهدف.

لم تمنح كتيبة الفيولا للإنتر الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس بعد صافرة البداية، ونجح نيكولاس جونزاليس في وضع اسمه على لوح النتيجة بهدف مبكر، بعد مرور ثلاثة دقائق فقط.

ورفض لاوتارو وضع فريقه في المباراة، لذلك وضع بصمته داخل شباك الفيولا معلناً تسجيل هدف التعادل لكتيبة المدرب سيموني إنزاجي عند الدقيقة 29 من زمن الفترة الأولى.

طعم شباك فيورنتينا أعجب لاوتارو، لذلك قرر الأرجنتيني تكرار زيارته للشباك، وكان له ما أراد عند حدود الدقيقة 37، بتوقيعه على الهدف الثاني له ولفريقه.

وعقب الاستراحة، حاول الإنتر الابتعاد في النتيجة بتسجيل الهدف الثالث، وسط محاولات في الجهة المقابلة من فيورنتينا لإدراك التعادل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حتى أطلق الحكم ماسيميليانو إيراتي صافرته معلناً فوز النيراتزوري بنفس نتيجة الشوط الأول.

وبذلك يتوج الإنتر بلقب كوبا إيطاليا ويفشل المدرب فينشينزو ايتاليانو، المدير الفني للفيولا، في قيادة فريقه للظفر باللقب في نهاية المطاف.