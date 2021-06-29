  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. لاوتارو يقود إنتر ميلان للفوز بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

الخميس 25 مايو 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. لاوتارو يقود إنتر ميلان للفوز بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا



وكالات / سما /

قاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه، إنتر ميلان، للفوز بلقب كأس إيطاليا، بعد الانتصار على حساب فيورنتينا، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بهدفين لهدف.

لم تمنح كتيبة الفيولا للإنتر الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس بعد صافرة البداية، ونجح نيكولاس جونزاليس في وضع اسمه على لوح النتيجة بهدف مبكر، بعد مرور ثلاثة دقائق فقط.

ورفض لاوتارو وضع فريقه في المباراة، لذلك وضع بصمته داخل شباك الفيولا معلناً تسجيل هدف التعادل لكتيبة المدرب سيموني إنزاجي عند الدقيقة 29 من زمن الفترة الأولى.

طعم شباك فيورنتينا أعجب لاوتارو، لذلك قرر الأرجنتيني تكرار زيارته للشباك، وكان له ما أراد عند حدود الدقيقة 37، بتوقيعه على الهدف الثاني له ولفريقه.

وعقب الاستراحة، حاول الإنتر الابتعاد في النتيجة بتسجيل الهدف الثالث، وسط محاولات في الجهة المقابلة من فيورنتينا لإدراك التعادل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حتى أطلق الحكم ماسيميليانو إيراتي صافرته معلناً فوز النيراتزوري بنفس نتيجة الشوط الأول.

وبذلك يتوج الإنتر بلقب كوبا إيطاليا ويفشل المدرب فينشينزو ايتاليانو، المدير الفني للفيولا، في قيادة فريقه للظفر باللقب في نهاية المطاف.

#لاوتارو مارتييز #إنتر ميلان #فيورنتينا #كأس إيطاليا

الأكثر قراءة اليوم

محاولة إطلاق صاروخ من الضفة تجاه مستوطنة إسرائيلية

الدولار يقفز إلى هذا الرقم واليورو عند 4.02 ..

النخالة: عدم مشاركة "حماس" في المعركة الأخيرة في غزة له إيجابياته

قناة عبرية تستعرض سيناريو هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

العمادي يُغادر غزة..

"كالكاليست": لأول مرة منذ مارس 2020 يصل سعر الدولار مقابل الشيكل إلى هذا الرقم

جوناثان كوك: مشروع "إسرائيل" لبناء الدولة يتفكك من الداخل

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف أسباب تأخير صرف المنحة المالية القطرية

photo_2023-05-25_04-13-31

إصابة 10 مواطنين بالرصاص واعتقال 14 آخرين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)

قناة عبرية تستعرض سيناريو هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

2021-06-29_11-21-30_193432-730x438

جوناثان كوك: مشروع "إسرائيل" لبناء الدولة يتفكك من الداخل

تنويه مهم حول عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية