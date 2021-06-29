فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- نتنياهو: الإصلاحات القضائية ستُقَر قانونيا وغانتس هدد بهزة أرضية إذا أُقرت القوانين
- تقديم لائحة اتهام ضد محمد محاجنة من أم الفحم
- لجنة إطلاق السراح المشروط ستصدر قرارها بشأن إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة
* "معاريف":
- 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن الميزانية تخدم فقط من صوّت لأحزاب الائتلاف
- استطلاع حول الانتخابات يشير إلى هبوط الائتلاف الحكومي من 64 مقعدا إلى 54 والمعارضة ستحصل على 66 مقعدا
- العودة إلى قوانين إضعاف الجهاز القضائي
- المراسل العسكري: الرسائل المقلقة لقادة الأجهوة الأمنية
* "هآرتس":
- أرضية غير مستقرة وتراجع نتنياهو عن تصريحه بإقرار الانقلاب على الجهاز القضائي
- تهديد غانتس بهزة أرضية
- الائتلاف الحكومي سيقدم اقتراح قانون للقضاء على منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة وفرنسا تعارضان القانون
- فرض ضريبة من الخارج بقيمة 65% من التبرعات
- الحكومة أقرت الميزانية