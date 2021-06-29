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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 25 مايو 2023 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

 

* "يديعوت أحرونوت":

- نتنياهو: الإصلاحات القضائية ستُقَر قانونيا وغانتس هدد بهزة أرضية إذا أُقرت القوانين

- تقديم لائحة اتهام ضد محمد محاجنة من أم الفحم

- لجنة إطلاق السراح المشروط ستصدر قرارها بشأن إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة

 

* "معاريف":

- 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن الميزانية تخدم فقط من صوّت لأحزاب الائتلاف

- استطلاع حول الانتخابات يشير إلى هبوط الائتلاف الحكومي من 64 مقعدا إلى 54 والمعارضة ستحصل على 66 مقعدا

- العودة إلى قوانين إضعاف الجهاز القضائي

- المراسل العسكري: الرسائل المقلقة لقادة الأجهوة الأمنية

 

* "هآرتس":

- أرضية غير مستقرة وتراجع نتنياهو عن تصريحه بإقرار الانقلاب على الجهاز القضائي

- تهديد غانتس بهزة أرضية

- الائتلاف الحكومي سيقدم اقتراح قانون للقضاء على منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة وفرنسا تعارضان القانون

- فرض ضريبة من الخارج بقيمة 65% من التبرعات

- الحكومة أقرت الميزانية

#الصحف الإسرائيلية

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