تصدر تأجيل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.
كما تصدر عناوين الصحف الثلاث، فاجعة وفاة 5 مواطنين بحادث سير وقع قرب بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.
فيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- إرجاء الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ووقفة إسنادية له أمام مستشفى "أساف هروفيه"
- فاجعة في طولكرم.. مصرع 5 مواطنين من عائلة واحدة بينهم أسير محرر في حادث سير
- مستوطنون يهاجمون برقة ويجرحون شابين والاحتلال يهدم منزلا وفيلا سياحية ومنشآت في الضفة
- اشتية: النظام السياسي في إسرائيل يشهد تغييرات نحو مزيد من التطرق والإجرام تجاهنا
- اللجنة الثلاثية الأردنية الأرمنية الفلسطينية تؤكد ضرورة تعزيز الوجود الأرمني في القدس
- الرئيس يهنئ نظيره الأريتيري بعيد الاستقلال
- هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد
- "التعاون الإسلامي" تؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على القدس الشرقية المحتلة
- وينسلاند يحذر من أزمة التمويل التي تواجه "الأونروا" و"برنامج الأغذية العالمي"
- غانتس ردا على نتنياهو بشأن عودة "الإصلاح القضائي" سنزلزل الدولة
- الاتحاد الأوروبي يدين السماح بعودة المستوطنين إلى "حومش" ويؤكد أن سبسطية أرض محتلة
* "القدس":
- وينسلاند: سيتم وقف المساعدات النقدية على 200 ألف فلسطيني في غزة
- هدم 6 منازل ومنشآت في القدس والضفة
- مصرع 5 مواطنين في حادث سير شرق طولكرم
- اعتقال شاب من أم الفحم بتهمة تخطيطه لعملية تفجير بالخضيرة
- الحكومة الإسرائيلية: إنشاء حديقة توراتية على 200 دونم من أراضي حزما
- محكمة إسرائيلية تؤجل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة
- تواجد دائم للمستوطنين والجيش في "حوميش"
- واشنطن تعارض مساعي سموتريتش لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة
* "الأيام":
- إصابتان وإحراق "بركس" خلال هجوم للمستوطنين على برقة
- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واسعة في مناطق عدة
- طولكرم: مصرع خمسة من عائلة واحدة جراء حادث سير وقع قرب بلدة بلعا
- مصادر إسرائيلية: المستوطنون باقون بشكل دائم في "حوميش"
- أريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر وسط اندلاع اشتباكات ووقوع إصابات
- نتنياهو يمرر الميزانية بتنازلات للمتدينين ويلوح للمعارضة بإقرار "الإصلاح القضائي"
- الاتحاد الأوروبي يدين السماح بعودة المستوطنين إلى "حوميش"
- تأجيل الرد على طلب الإفراج المبكر عن دقة للأسبوع القادم
- وقفة إسناد للأسير دقة أمام مستشفى "أساف هروفيه"