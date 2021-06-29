رام الله / سما /

تصدر تأجيل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

كما تصدر عناوين الصحف الثلاث، فاجعة وفاة 5 مواطنين بحادث سير وقع قرب بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.

فيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- إرجاء الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ووقفة إسنادية له أمام مستشفى "أساف هروفيه"

- فاجعة في طولكرم.. مصرع 5 مواطنين من عائلة واحدة بينهم أسير محرر في حادث سير

- مستوطنون يهاجمون برقة ويجرحون شابين والاحتلال يهدم منزلا وفيلا سياحية ومنشآت في الضفة

- اشتية: النظام السياسي في إسرائيل يشهد تغييرات نحو مزيد من التطرق والإجرام تجاهنا

- اللجنة الثلاثية الأردنية الأرمنية الفلسطينية تؤكد ضرورة تعزيز الوجود الأرمني في القدس

- الرئيس يهنئ نظيره الأريتيري بعيد الاستقلال

- هيئة الأسرى تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

- "التعاون الإسلامي" تؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على القدس الشرقية المحتلة

- وينسلاند يحذر من أزمة التمويل التي تواجه "الأونروا" و"برنامج الأغذية العالمي"

- غانتس ردا على نتنياهو بشأن عودة "الإصلاح القضائي" سنزلزل الدولة

- الاتحاد الأوروبي يدين السماح بعودة المستوطنين إلى "حومش" ويؤكد أن سبسطية أرض محتلة

* "القدس":

- وينسلاند: سيتم وقف المساعدات النقدية على 200 ألف فلسطيني في غزة

- هدم 6 منازل ومنشآت في القدس والضفة

- مصرع 5 مواطنين في حادث سير شرق طولكرم

- اعتقال شاب من أم الفحم بتهمة تخطيطه لعملية تفجير بالخضيرة

- الحكومة الإسرائيلية: إنشاء حديقة توراتية على 200 دونم من أراضي حزما

- محكمة إسرائيلية تؤجل الرد على طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة

- تواجد دائم للمستوطنين والجيش في "حوميش"

- واشنطن تعارض مساعي سموتريتش لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة

* "الأيام":

- إصابتان وإحراق "بركس" خلال هجوم للمستوطنين على برقة

- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واسعة في مناطق عدة

- طولكرم: مصرع خمسة من عائلة واحدة جراء حادث سير وقع قرب بلدة بلعا

- مصادر إسرائيلية: المستوطنون باقون بشكل دائم في "حوميش"

- أريحا: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر وسط اندلاع اشتباكات ووقوع إصابات

- نتنياهو يمرر الميزانية بتنازلات للمتدينين ويلوح للمعارضة بإقرار "الإصلاح القضائي"

- الاتحاد الأوروبي يدين السماح بعودة المستوطنين إلى "حوميش"

- تأجيل الرد على طلب الإفراج المبكر عن دقة للأسبوع القادم

- وقفة إسناد للأسير دقة أمام مستشفى "أساف هروفيه"