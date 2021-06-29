طقس فلسطين: اجواء معتدلة..

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام ومعتدلاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في باقية ألمناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

الجمعة 2023/05/26: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2023/05/27: يكون الجو غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2023/05/28: يكون الجو غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي السبت الاحد من:

1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .