  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: اجواء معتدلة..

الخميس 25 مايو 2023 05:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء معتدلة..



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام ومعتدلاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في باقية ألمناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

الجمعة 2023/05/26: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2023/05/27: يكون الجو غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2023/05/28: يكون الجو غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي السبت الاحد من:

1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

الأكثر قراءة اليوم

محاولة إطلاق صاروخ من الضفة تجاه مستوطنة إسرائيلية

الدولار يقفز إلى هذا الرقم واليورو عند 4.02 ..

النخالة: عدم مشاركة "حماس" في المعركة الأخيرة في غزة له إيجابياته

العمادي يُغادر غزة..

قناة عبرية تستعرض سيناريو هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

الشاباك يعلن اعتقال شاب من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية

"كالكاليست": لأول مرة منذ مارس 2020 يصل سعر الدولار مقابل الشيكل إلى هذا الرقم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-25_04-13-31

إصابة 10 مواطنين بالرصاص واعتقال 14 آخرين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر (صور وفيديو)

قناة عبرية تستعرض سيناريو هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية

2021-06-29_11-21-30_193432-730x438

جوناثان كوك: مشروع "إسرائيل" لبناء الدولة يتفكك من الداخل

تنويه مهم حول عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

20230524051143

كتلة الوفاء الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية