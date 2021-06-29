وزير العدل: روسيا ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية

رام الله/سما/

ندد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، بالانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، في ظل الانحياز الأمريكي وازدواجية المعايير، وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية.



وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن روسيا الاتحادية ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية، ولها مواقف تاريخية في دعم ومساندة شعوب العالم، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، في الحصول على حقه في تقرير مصيره.



وأوضح أن روسيا دائمًا ما تسعى لإحلال السلام ودعم حقوق الشعوب، وتقف ضد الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري، وتهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعالم، مؤكدًا أن تعدد القطبية يساهم في إحلال السلام والأمن العالمي.



وتابع الشلالدة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تهيمن على قرارات الشرعية الدولية، وأن ما يسود في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون، وهذا ما يظهر جليًا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن.

