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مقتل شاب من عكا طعنا في دبي

الأربعاء 24 مايو 2023 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب من عكا طعنا في دبي



دبي/سما/

قُتل الشاب غسان شمسية، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة عكا إثر تعرضه لجريمة طعن اقترفت في دبي، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن القتيل تعرض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

وقال أحد أقرباء الضحية في تصريح صحفي، إن "الضحية توجه إلى دبي قبل عدة أيام وقد تلقينا نبأ مقتله كالصاعقة، ونحن الآن بتواصل مع الجهات المعنية من أجل استرداد جثمانه".
ولم تعرف خلفية الجريمة بعد فيما باشرت الشرطة في دبي التحقيق في ملابساتها.

وجاء عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تبلغت بالجريمة، فيما يتم التحقيق في ملابساتها من قبل السلطات المحلية.

في سياق ضحايا الجريمة من المجتمع العربي، ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن إلى 75 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#دبي

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