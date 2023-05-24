إصابة بالرصاص الحي وإحراق "بركس" خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

نابلس/سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس، بحماية جنود الاحتلال.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا" بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من قرية برقة، وأحرقوا بركسا للأغنام وما حوله من أراضي مزروعة بالزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

وأشار دغلس إلى أن مواجهات تدور حتى اللحظة في البلدة بين المستوطنين، والأهالي الذين يحاولون التصدي لهم.