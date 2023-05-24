كتلة الوفاء الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

رام الله/سما/

أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي أجريت الأربعاء، تقدما لكتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة في ختام فرز الأصوات عن حصول الكتلة الإسلامية على 4481 صوتا بما يوازي 25 مقعدا من أصل 51 هي مقاعد مجلس الطلبة، في حين حصلت كتلة الشبيبة الطلابية المنافسة لها على 3539 صوتا بما يوازي 20 مقعدا، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي 1076 بما يوازي 6 مقاعد.

وبدأ فرز الأصوات في جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس الطلبة، التي بلغت نسبة التصويت فيها 76.7%؛ وذلك بعد وقت وجيز من إغلاق صناديق الاقتراع عند الرابعة من مساء اليوم.

وتتنافس الكتل الانتخابية في الجامعة على 51 مقعدًا، هي مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، التي تنبثق عنها سكرتاريا مجلس الطلبة من 10 أعضاء؛ بالإضافة رئيس مجلس الطلبة.

والكُتل الطلابية التي شاركت في انتخابات هذا العام هي: كتلة "الشهيد ياسر عرفات" التابعة للشبيبة الطلابية، ذراع "فتح" الطلابي، وكتلة "الوفاء" الإسلامية، وهي الذراع الطلابي لحركة حماس، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية؛ علما بأن كتلة اليسار الموحد (تحالف أحزاب اليسار)، كانت قد أعلنت انسحابها من خوض الانتخابات، فيما لم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب، وذلك لانتهاء الفترة القانونية المخصصة للانسحاب.

وعدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12163 طالبا وطالبة.



وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأُغلقت عند الساعة الرابعة مساءً، فيما أدلى الطلاب بأصواتهم في خمسة مراكز، هي كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.

كما كانت الكتل المتنافسة قد أجرت في ما بينها مناظرة انتخابية، أمس الثلاثاء، فيما كانت الكتل الطلابية، قد عرضت أول من أمس، دعايتها وبرامجها الانتخابية.