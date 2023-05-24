جيش الاحتلال يزعم العثور على منصة صواريخ قرب طولكرم

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته عثرت على مجسم منصة صواريخ قرب طولكرم بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “قوة تابعة للجيش عثرت في وقت سابق اليوم على مجسم منصة صواريخ في قرية نزلة قرب طولكرم، وتم نقلها للفحص”.

وأشار إلى أن منصة إطلاق الصواريخ التي عثر عليها في طولكرم "وهمية"

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفحص الذي أجرته المنظومة الأمنية كشف عن صحة الفيديو المنشور اليوم على الشبكات الفلسطينية لإطلاق الصاروخ من شمال الضفة.

وأضافت" يقع موقع الإطلاق بالقرب من مستوطنة شكيد لكن في هذه المرحلة لم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم.. لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار”.